Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 01.05.2022

Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von 4.500.-EUR entstand.



Betzdorf



Schrottsammler am 03.04.2022, 09.30 h, in Betzdorf, Innenstadtbereich

Von einer aufmerksamen Bürgerin wurde ein Schrottsammler ohne „A-Schild“ und mit Flötenmusik in der Gregor-Wolf-Straße gemeldet. Ein Teil-Kennzeichen konnte auch abgelesen werden.

Die eingesetzten Beamten konnte im Rahmen ihrer Nachschau zwar nicht den ursprünglich auffälligen „Schrotti“ auffinden, dafür aber einen völlig anderen ebenfalls auf der Suche nach Schrott. Dieser wurde einer intensiven Kontrolle unterzogen.

Mehrere Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt, der Fahrer erhielt einen eindeutigen Platzverweis, dem er auch nachkam.



Kirchen



Verkehrsunfall mit Sachschaden am 30.04.2022, 14.34 h, in Kirchen, Heinrich-Krämer-Straße

Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer sicherte beim Ausladen sein Fahrzeug nicht richtig gegen Wegrollen, so dass es aufgrund der leicht abfallenden Straße gegen den davor ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 38-jährigen Mannes rollte.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000.-EUR.



Betzdorf



Verkehrsunfall mit Sachschaden am 30.04.2022, 16.07 h, in Betzdorf, Friedrichstraße

Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin und ein 45-jähriger Pkw-Fahrer befuhren hintereinander die Friedrichstraße von Betzdorf kommend in Richtung Alsdorf.

Als die 60-jährige an der Abzweigung Imhäusertal nach links in Richtung Herkersdorf abbiegen wollte, und ihr Fahrzeug deshalb abbremste, erkannte dies der 45-jährige zu spät und fuhr auf.

Dabei entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden.



Kirchen – Randalierer im Zug



Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung am 30.04.2022, 18.24 h, in Kirchen, Bahnhofstraße

Ein 32-jähriger bereits polizeilich bekannter Mann war ohne Fahrausweis im Zug unterwegs und sollte nach einer Kontrolle und einer entsprechenden Vertragsstrafe seitens der Deutschen Bahn den Zug verlassen.

Da ihm dies nicht gefiel, fing er an, den Zugbegleiter zu beleidigen und zu bedrohen.

Anschließend schlug er dem Zugbegleiter noch im Vorbeigehen mit dem Ellenbogen in die Rippen.

Der 51-jährige Bahnbedienstete wurde dabei leicht verletzt.

Die hinzugezogenen Streifenbeamten verwiesen den 32-jährige Aggressor dann endgültig des Feldes.

Gegen ihn werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Betzdorf



Zwei Mal „Falscher Polizeibeamter“ am 30.04.2022, zwischen 20.05 h und 20.10 h

Zum Wiederholten Male gab es Anrufe durch Falsche Polizeibeamte in Betrugsabsicht. Beide angerufenen Personen waren jedoch skeptisch gegenüber der vermeintlichen „weiblichen Kriminalbeamtin“ und durchschauten ihr Spiel. Die Gespräche wurden sofort beendet, ohne dass ein Schaden eintrat.

Die Polizei warnt ausdrücklich nochmal vor dieser Betrugsmasche.



Herdorf



Autokorso am 30.04.2022, 21.50 h, in Herdorf, Innenstadt

Anlässlich einer „Meisterfeier“ veranstalteten rund 120 Personen ein Autokorso im Innenstadtbereich.

Durch mehrere eingesetzte Streifenwagenbesatzungen konnte es gelingen, mittels Verkehrsmaßnahmen Einfluss zu nehmen und das Ausmaß einigermaßen einzudämmen. Straftaten konnten unterbunden werden, zu Unglücksfällen kam es nicht.



Scheuerfeld



Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr am 01.05.2022, 00.10 h, in Scheuerfeld, Bahnhofstraße

Durch bislang unbekannte Täter wurden mehrere Gullydeckel ausgehoben. Zu einer Gefährdung kam es glücklicherweise nicht, weil die Gefahr von Anwohner schnellsten behoben werden konnte.

Anschließend versuchten vermutlich die gleichen Täter das „Andreaskreuz“ am Bahnübergang abzumontieren.

Leider gelang es der Polizei nicht, die Personen zu stellen.

Es werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 bei der Polizei Betzdorf melden möchten.



Betzdorf – Dienstgebiet



Mehrere Ruhestörungen im Laufe der Nacht

Bei Feiern in den 1. Mai kam es zu mehreren Anrufern von Anwohnern wegen ruhestörendem Lärm. Aufgrund priorisierter polizeilicher Einsatzlagen konnte leider nicht allen Meldungen entsprechend nachgegangen werden. Die Polizei war jedoch bemüht, zeitnah zu reagieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Moog

Telefon: 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell