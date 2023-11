Pressemitteilung der PI Betzdorf für das Wochenende 27. – 29.10.2023

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Dieser parkte zu nächst auf dem Parkplatz und drückte anschließend die Schranke, ohne die Parkgebühr zu entrichten, mit der Hand nach oben, um diesen zu verlassen. Dabei wurde die Hydraulik der Schranke beschädigt. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0



Betzdorf: Bei einer am Freitag in der Friedrichstraße gegen 18:00 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle konnte bei einem Verkehrsteilnehmer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Nach Entnahme eine Blutprobe wurde diesem die Weiterfahrt untersagt.



Wissen: Am späten Freitagabend konnte im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme auf der B 62 beim Unfallverursacher Alkoholgenuss festgestellt werden. Nach der Entnahme eine Blutprobe wurde diesem daher der Führerschein sichergestellt.



Herdorf: Im Laufe des Samstagnachmittags wurde durch unbekannte Täter ein abgestellter VW-Kombi mit Kölner Kennzeichen am Sportplatz in Dermbach aufgebrochen. Aus diesem wurde ein Mobiltelefon wie auch ein Rucksack entwendet. Die Polizei in Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.



Betzdorf: Am Samstagabend wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Einparken auf dem Parkplatz des Breitenbacher Hofes an bereits geparkter PKW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei in Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.



