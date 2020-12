Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 09:40 Uhr

Der Fahrer eines roten Pkw Nissan Note befuhr am 08.11.2020 gegen 17:50 Uhr die B 256 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Flammersfeld.

Der Unfallverursacher fuhr von der Siegener Straße aus kommend auf die B 256 mit Fahrtrichtung Flammersfeld auf und missachtete die Vorfahrt des auf der B 256 befindlichen Nissan. Dieser mußte, um einen Aufprall zu vermeiden, auf die Gegenfahrspur ausweichen und touchierte dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es wurde niemand verletzt. Der Unfallverursacher, sowie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro an dem Nissan.



