Pressemeldungen Polizei Straßenhaus

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Asbach Am 29.10.2023 ereignete sich gegen 02:30Uhr ein Verkehrsunfall in der Mittelstraße in Asbach.

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer beschädigte hierbei mit einem nicht zugelassenen PKW ein geparktes Fahrzeug.

Anschließend entfernte er sich zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch dann mit einem anderen, ordnungsgemäß zugelassenen Fahrzeug zurück.

Es folgten die Vorlage entsprechender Anzeigen und die Sicherstellung des Führerscheins des Beschuldigten.



Diebstahl von Bierkästen



In der vergangenen Nacht überstiegen drei Personen die Umzäunung zu einer Lagerfläche eines Imbiss-Restaurants in Asbach und entwendeten hier mehrere Bierkästen.

Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung festgestellt werden, das Diebesgut wurde sichergestellt.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Ehlscheid mit gestohlenem Motorrad

Der 32jährige Fahrer eines Motorrads kam zwischen Ehlscheid und Rensgdorf in einer Kurve von der Fahrbahn ab, er kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und alkoholisiert war. Er nutzte das Motorrad ohne das Wissen des Halters. Es werden entsprechende Anzeigen vorgelegt.



Widerstand gegen Polizeibeamte



In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte der Polizei Straßenhaus vom Sicherheitsdienst der Kirmes in Anhausen zur Unterstützung gerufen.

Bei der Durchsetzung des Hausrechts kam es zu Streitigkeiten zwischen Personengruppen.

Im Rahmen der Einsatzwahrnehmung wurden die Beamten bei der Durchsetzung eines Platzverweises aggressiv angegriffen, hierbei kam es auch zu Beleidigungen.

Zwei Beamte wurden leicht verletzt.

Während der polizeilichen Maßnahmen wurden auch Gegenstände nach den Beamten geworfen.



Zeugen zu der Sache werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



