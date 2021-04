Pressemeldung Polizeiinspektion Straßenhaus

Am Freitag den 09.04.2021 kam es gegen 13:40 Uhr in Asbach zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei Täter entwendeten in einem in Asbach ansässigen Einkaufsmarkt mehrere Packungen Zigaretten. Als sie vom Personal angesprochen wurden flüchteten die Täter. Zunächst gelang es dem Personal einen der Täter festzuhalten. Der Mann konnte sich jedoch losreißen und die Flucht fortsetzen. Kunden des Marktes nahmen kurzfristig die Verfolgung auf und notierten sich die Kennzeichen der Fahrzeuge mit denen die Täter flüchteten.

Im Rahmen der Fahndung konnten die zwei 24 sowie 25jährigen männlichen Täter durch Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in Oberhonnefeld-Gierend gestellt werden. Beide müssen sich nun mehr für ihre Tat verantworten.



-Einbruch in mobilen Pflegedienst in Asbach. In der Zeit von

Samstag den 10.04.2021 auf Sonntag den 11.04.2021 drangen bis dato

noch unbekannte Täter durch ein Fenster der Büroräume eines mobilen

Pflegedienstes in Asbach ein. Der oder die Täter entwendeten u.a.

zwei Laptops. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus. Tel.:

02634-9520, EMail.: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de



