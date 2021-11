Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum 29.10.-01.11.2021

In der Folge konnte ein 51jährige Radfahrer, welcher zwischenzeitlich eine Schlange von mehreren Fahrzeugen im Schlepptau hatte einer Kontrolle unterzogen werden.

Aufgrund einer möglichen Alkoholisierung wurde mit dem Verantwortlichen ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Bei einem gemessenen Atemalkoholwert von 1,72 Promille wurde gegen den Radfahrer ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Fahrt an frischer Luft beendet.



Am 29.10.2021, gegen 20:30 Uhr kam es in der Mittelstraße in Neuwied zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 52jährigen.

Dieser wurde vor einem Imbiss durch ca. 3-4 bislang unbekannte Täter körperlich attackiert. Hierbei wurde der Geschädigte durch die Täter geschlagen und getreten.

Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Polizei Neuwied bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



In der Halloween-Nacht kam es im Bereich der Polizeiinspektion Neuwied vermehrt zu Einsätzen im Zusammenhang mit gemeldeten Ruhestörungen. Hierbei konnten meist private Feiern als Ausgangspunkte der Ruhestörungen ermittelt werden.

Körperliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Halloween blieben in diesem Jahr aus.



Am 01.11.2021, gegen 05:24 Uhr kam es in der Mittelstraße in Neuwied zu einem Einbruch in einen Telekommunikationsladen. Hierbei drang ein bislang unbekannter Täter, nach dem Einschlagen der Ladentür in das Geschäft ein und entwendete eine hohe Anzahl an Mobilfunkgeräten.

Im Anschluss entfernte sich der von Zeugen beobachtete ca. 30jährige, dunkel gekleidete Täter mittels Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Schaden wurde auf ca. 20000 EUR geschätzt.

Die Polizei Neuwied bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



