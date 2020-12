Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 16:10 Uhr





Gegen 22:27 Uhr befuhr ein 21jähriger Kraftfahrzeugführer mit seinem PKW die B42 von Bendorf in Fahrtrichtung Neuwied. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ebenfalls ein 17jähriger Kradfahrer die vorgenannte Straße in gleicher Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es durch den vorausfahrenden PKW-Fahrer zu einer starken Abbremsung seines Fahrzeugs. Im weiteren Verlauf konnte der nachfolgende Kradfahrer dem Verkehrsgeschehen nicht mehr ausweichen und fuhr dem vorausfahrenden Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Der 17jährige Kradfahrer musste mit diversen Verletzungen, aber glücklicherweise im stabilen Gesundheitszustand in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



