Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Am 10.07.2024, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 27jähriger Fahrzeugführer die Flurstraße, um in der Folge auf den Fürther Weg abzubiegen.

Hierbei übersah er, eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 74jährige Fahrzeugführerin. Beim anschließenden Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der PKW der 74jährigen so stark abgewiesen, das er noch ein weiteres geparktes Fahrzeug und eine Garage beschädigte.

Es enstand ein Gesamtschaden von ca. 40000 Euro. Zudem musste die 74jährige Fahrzeugführerin aufgrund leichter Verletzungen medizinisch in einem umliegenden Krankenhaus versorgt werden.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 27jährigen Unfallverursacher eingeleitet.



