Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Am 27.06.2024, gegen 12:15 Uhr wurde durch Zeugen eine betrunkene und augenscheinlich verwahrloste Person in der Schloßstraße gemeldet, welche dort auf offener Straße urinierte.

Bei einer zunächst durchgeführten Kontrolle des Ordnungsamtes, mussten aufgrund des renitenten Verhaltens des alkoholisierten 43jährigen, zusätzlich Kräfte der Polizei hinzugezogen werden. Bei der anschließenden Personalienfeststellung wurde der Kontrollierte handgreiflich gegenüber den eingesetzten Beamten und wollte einem erteilten Platzverweis nicht nachkommen. Der 43 jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen und hiesiger Dienststelle zugeführt.

Er verbrachte die folgenden Stunden zur Ausnücherterung im Polizeigewahrsam.



