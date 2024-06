Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Am 25.06.2024, gegen 07:51 Uhr kam es an der Kreuzung Langendorfer Straße / Luisenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 80jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr die Langendorfer Straße und wollte an der vorgenannten Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich eine 18jährige Fußgängerin, welche die Straße ordnungsgemäß queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin, auch aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Fahrzeugs glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Die Fußgängerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Gegen den 80jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



