Die entsandte Streife stellte fest, dass dort eine Baustellenleuchte Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr konnte mittels Wärmebildkamera ermitteln, dass vermutlich der Akku der Leuchte durch einen technischen Defekt in Brand geraten war.



2. Freitag, 23.10.2020, 22.31 Uhr 56566 Neuwied, Eifelblick 28 Durch Beamte der Polizei Neuwied wurde ein PKW VW angehalten und kontrolliert, da bekannt war, dass die Fahrzeughalterin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Besagte Dame war jedoch Beifahrerin. Der Fahrzeugführer seinerseits stand jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was ein Urintest bestätigte. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung wurden dann noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, die sofortige Sicherstellung des Führerscheines und die Vorlage entsprechender Strafanzeigen.



3. Samstag, 24.10.2020, 03.45 Uhr 56567 Neuwied, Wiedbachstraße Im Rahmen der Streifenfahrt kontrollierte eine Polizeistreife einen 54-jährigen Fahrzeugführer. Dieser fiel dann durch seine verwaschene Aussprache, erhebliches Schwanken und Atemalkoholgeruch auf. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Es erfolgte die sofortige Sicherstellung des Führerscheines und die Vorlage einer entsprechenden Strafanzeige.



4. Samstag, 24.10.2020, 03.12 Uhr 56564 Neuwied, Parkplatz Eishalle Durch einen Autofahrer wurde der Polizei Neuwied eine sich anbahnende Schlägerei gemeldet. Die Überprüfung ergab, dass sich auf dem Parkplatz der Eishalle eine Gruppe Jugendlicher aufhielt, die von einer Party nach Hause gingen. Man habe sich lediglich freundschaftlich gerauft.



5. Samstag, 24.10.2020, 09.49 Uhr 56566 Neuwied, Breslauer Straße Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person wurde die Polizei Neuwied am Samstagmorgen gerufen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hatte die Fahrerin eines PKW durch Raureif auf ihrer Scheibe einen anderen PKW übersehen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des anderen PKW klagte im Anschluss über Nackenschmerzen.



6. Samstag, 24.10.2020, 11.01 Uhr 56566 Neuwied, Friedrich-Rech-Straße 97 Die Geschädigte stellte ihren grauen PKW Toyota Corolla vor der Hausnummer 97 ordnungsgemäß zum Parken ab. Gegen 11.01 Uhr hörte eine Zeugin ein krachendes Geräusch und sah vom Balkon auf die Straße. Sie sah, dass der linke Außenspiegel des Toyota beschädigt war. Ein silberner PKW fuhr in Richtung Niederbieber davon. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um den Unfallverursacher handelte. Zeugen, die etwas zur Sache sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.



7. Sonntag, 25.10.2020, 02.30 Uhr 56566 Neuwied, Gladbacher Straße Auf einem Wirtschaftsweg zwischen Oberbieber und Gladbach wurden durch eine Streife drei junge Männer kontrolliert. Hierbei konnte bei einem von ihnen eine Ecstasy-Tablette aufgefunden und sichergestellt werden. Es erfolgt die Vorlage einer entsprechenden Strafanzeige und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.



