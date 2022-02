Pressemeldung der Polizei Linz am Rhein vom Wochenende

Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis des Motorrades verfügt. Zudem konnte ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 21-jährigen Motorradfahrer untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Führens eines Fahrzeuges ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.



Vettelschoß – Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Morgen des 13.02.22 wurde der Polizei Linz am Rhein ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Willemstraße in Vettelschoß gemeldet. Dort wurde durch den oder die Täter im Verlauf der Nacht vom 12.- auf den 13.02. die Terrassentüre aufgehebelt, um sich Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Hierfür wurden zuvor die elektrischen Rollladen beschädigt. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zur Tat oder Angaben zu Beobachtungen über verdächtige Personen tätigen können, werden um telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.



Unkel – Einbruch in das Pfarrhaus sowie angrenzendes Bibliotheksgebäude

Am 13.02.22 wurde der Polizei Linz am Rhein ein Einbruch in das Pfarrhaus sowie in das daneben angrenzende Gebäude der Pfarrbibliothek im Corneliaweg in Unkel gemeldet. Durch den oder die Täter wurden zwischen 18:00 Uhr am 12.02. und 08:00 Uhr am 13.02.22 im Pfarrhaus das Fenster sowie in der Bibliothek eine rückwärtige Türe aufgehebelt. Im Anschluss betraten der oder die Täter die Gebäude und durchsuchten diese. Nach ersten Einschätzungen wurde ein geringer Betrag an Bargeld aus der Pfarrbibliothek entwendet. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zur Tat oder Angaben zu Beobachtungen über verdächtige Personen tätigen können, werden um telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644/9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell