Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 30.04. – 02.05.2021

Archivierter Artikel vom 02.05.2021, 07:00 Uhr

Das Gespann war den Beamten zuvor auf der B256 aufgefallen. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 34jährige Fahrer aus Neuwied nicht über die für die Pkw-Anhänger-Kombination erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.



Neuwied – Sachbeschädigung durch Feuer, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG)

Am Mittag des Freitag, 30.04.2021, befindet sich eine Streife der PI Neuwied zu Ermittlungen in der Mittelstraße in Neuwied. Hier werden die Beamten auf einen amtsbekannten 20jährigen aus Neuwied aufmerksam, der auf einer der Metallbänke in der Fußgängerzone ein Feuer entzündet hat und dort Papier verbrennt. Das Feuer wird durch die Beamten gelöscht. An der Bank entsteht Sachschaden am Lack. Bei der Durchsuchung des Heranwachsenden wird ein Döschen mit Marihuanaresten gefunden. Gegen den jungen Mann werden zwei Strafverfahren eingeleitet. Auf die Frage warum er das Feuer gemacht habe, kann der Beschuldigte keine plausiblen Angaben machen. Er habe das Papier halt nicht mehr gebraucht.



Neuwied ST Heimbach-Weis – Verstoß gegen das BtmG

Am Freitag, 30.04.2021, kontrollierte eine Streife gegen 23.45 Uhr einen 25 Jahre alten Mann aus Vallendar, der sich auf dem Parkplatz am Zoo aufhielt. Im Zuge der Kontrolle wurden bei dem nunmehr Beschuldigten kleine Mengen Marihuana und Ecstasy aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.



Neuwied ST Block – Verkehrskontrolle wegen Ladungssicherung ergibt mehrere Strafanzeigen

Am Samstag, 01.05.2021, fiel einer Streife der PI Neuwied gegen 10.00 Uhr auf der B42 Richtung Neuwied ein Pkw Kombi auf, dessen Ladung nach hinten aus dem Fahrzeug ragte. Darüber hinaus war die Ladung zum Teil nicht gesichert und stand einfach lose im offenen Kofferraum. Ungeachtet dessen war der Fahrer, ein 56jähriger Mann aus dem Landkreis Cochem-Zell, mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Kontrolle war der Mann derart uneinsichtig, dass Zwangsmittel angedroht werden mussten. Letztlich beugte der Mann sich unter massivem Protest und dem Infragestellen der Rechtsordnung und der Legimitation der Beamten und entlud die Bretter. Anschließend konnte der Mann, der offenbar dem Irrglaube unterlegen war, dass die Beleidigung der Beamten diese von ihren Maßnahmen abhalten werde, die Fahrt fortsetzen. Ihn erwarten neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige nun auch Strafanzeigen wegen Nötigung und Beleidigung zum Nachteil der eingesetzten Beamten.



Neuwied – Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Samstag, 01.05.2021, kontrollierte eine Streife der Polizei Neuwied auf der Engerser Landstraße einen Pkw. Dessen Fahrer, ein 31jähriger Mann aus dem Stadtteil Torney, konnte keinen Führerschein vorlegen. Letztlich konnte ermittelt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell