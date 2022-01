Pressemeldung der PI Neuwied für das Silvesterwochenende, 31.12.2021 bis 02.01.2022

Hier kam einem 63jährigen Mann ein anderer Pkw entgegen. Trotz des Gegenverkehrs blendete der Fahrer dieses Pkw nicht das Fernlicht ab, sodass der 63jährige Mann geblendet wurde. Dadurch übersah er eigenen Angaben zufolge einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weiteren Pkw und stieß mit diesem zusammen. Der andere Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Neuwied – Am Morgen des 31.12.2021 meldet ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Galerie Kaufland der Polizei Neuwied eine männliche Person, die sich in augenscheinlich hilfloser Lage in der dortigen Tiefgarage aufhalte und zudem Passanten belästige. Durch die Beamten wurde ein amtsbekannter 33jähriger Neuwieder angetroffen. Nach Überprüfung wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Ca. 20 Minuten später hielt sich der Mann erneut im Kaufland auf, sodass er letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen wurde eine frisch aufgezogene Spritze mit Heroin aufgefunden und sichergestellt. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das BtmG.



Neuwied – Im Rahmen der Streife trafen Beamte der PI Neuwied am 31.12.2021 gegen 18.45 Uhr auf einen mit laufendem Motor im Rheintalweg stehenden BMW. An dem Fahrzeug waren nicht gesiegelte Kennzeichen angebracht, zudem saß eine junge Frau auf dem Beifahrersitz. Neben dem Fahrzeug stand eine männliche Person am Zigarettenautomat. Als die beiden Personen erkannten, dass der Streifenwagen wendete, wechselte die junge Frau plötzlich auf den Fahrersitz. Beide Personen bestreiten, dass der 35jährige Mann, der natürlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zuvor gefahren ist. Da zudem die Kennzeichen nicht zu dem BMW gehören und das Fahrzeug somit nicht zugelassen und versichert ist wurden Strafverfahren eingeleitet und die Kennzeichen sichergestellt. Mögliche Zeugen, die den BMW zuvor fahrenderweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de mit der PI Neuwied in Verbindung zu setzen.



Neuwied – Die Silvesternacht in einer Gewahrsamszelle der PI Neuwied verbrachte ein 21jähriger Neuwieder. Dieser war zuvor am Freitag, 31.12.2021, gegen 20.30 Uhr in der Bahnhofstraße mit einem 17jährigen Neuwieder in Streit geraten. Der Streit gipfelte darin, dass sich die beiden alkoholisierten Kontrahenten gegenseitig auf die Nase schlugen. Beiden Beteiligten wurden Platzverweise erteilt, denen der 21jährige nicht nachkam. Daher wurde er in Gewahrsam genommen.



Neuwied ST Feldkirchen – Ebenfalls in Gewahrsam genommen werden musste eine 40jährige Frau aus Feldkirchen. Diese war in der Silvesternacht gegen 00.55 Uhr mit ihrer 19jährigen Tochter in Streit geraten. Ergebnis dieses Streits waren wechselseitig begangene Körperverletzungen, Beleidigungen und ein polizeilicher Einsatz. Im Zuge dieses Einsatzes beruhigte sich die 40 Jahre alte, erheblich alkoholisierte Frau in keinster Weise, sodass ihr letztlich zur Verhinderung weiterer Straftaten die Gewahrsamnahme erklärt werden musste. In Reaktion darauf versuchte die Frau mehrfach, nach den eingesetzten Beamten zu schlagen. Letztlich wurde ihr eine Blutprobe entnommen, sie erwartet nun ein zusätzliches Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.



Neuwied – Am Samstag, 01.01.2022, stellten Beamte der Polizei Neuwied gegen 04.35 Uhr auf der Videoüberwachung der Dienststelle eine männliche Person fest, die zwischen geparkten Fahrzeugen umherschlich und sich im unmittelbaren Umfeld der Dienststelle konspirativ verhielt. Nachdem die Person von den Beamten angesprochen worden war wollte sie sich zunächst entfernen. Bei der anschließenden Personalienfeststellung begann der Mann, ein 20jähriger Neuwieder, schließlich damit, um sich zu schlagen und zu treten. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten durchgängig. Den leicht alkoholisierten Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Einen plausiblen Grund für sein Verhalten konnte der junge Mann nicht vorbringen.



Neuwied – Am frühen Morgen des 01.01.2022 wurden der PI Neuwied gegen 05.15 Uhr brennende Mülltonnen im Bereich An der Liebfrauenkirche gemeldet. Die Tonnen konnten durch die Feuerwehr Neuwied schnell gelöscht werden, größerer Sachschaden insbesondere an angrenzenden Wohngebäuden wurde so verhindert. Gegen 07.13 Uhr wurden dann erneute brennende Mülltonnen gemeldet, dieses Mal am Raiffeisenhof. Auch hier wurde ein Übergreifen der Flammen durch schnell eingreifende Polizeikräfte verhindert und das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht. Um 09.46 Uhr brannten dann zwei Mülltonnen an der Ecke Dierdorfer Straße / Am Ohligspfad. Auch dieses Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. In allen drei Fällen ist von Brandstiftung auszugehen. Im Zuge der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden zwei hinreichend polizeibekannte Jugendliche im Alter von 17 und 15 Jahren ermittelt und überprüft. Diese dürften für die Brandlegungen in Frage kommen. Außerdem wurden am Morgen des Sonntags, 02.01.2022, mehrere beschädigte Fahrzeuge im Bereich An der Liebfrauenkirche gemeldet. Auch dafür dürften die beiden vorgenannten Jugendlichen als Täter in Frage kommen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Neuwied – Im Laufe des Wochenendes musste die Polizei Neuwied immer wieder zu kleineren und größeren Streitigkeiten ausrücken. Dabei blieb es zumeist bei verbalen Reibereien unter dem Einfluss von Alkohol. In den allermeisten Fällen gelang es der Polizei, zwischen den Parteien zu vermitteln. Erfreulicherweise hielten sich sowohl die Einsatzanlässe mit Bezug auf Feuerwerk, als auch mit Bezug auf die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sehr in Grenzen.



