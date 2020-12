Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 10:10 Uhr

In Unkel wurde bei einer Verkehrskontrolle bei dem 21jährigen Fahrzeugführer typische Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Da der Fahrzeugführer einen Drogentest verweigerte, wurde eine Blutprobe entnommen. In Linz wurde ein 19jähriger Fahrzeugführer angehalten und überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC. Eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Verfahren eingeleitet.



Sachbeschädigungen durch Graffiti Am Wochenende kam es in St. Katharinen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter besprühten zwei Hauswände sowie einen Stromkasten in der Steinshardter Straße. Mit schwarzer Farbe waren die Schriftzeichen „2ND“ in einer Größe von 1x1 Meter und 1x2 Meter zu erkennen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz, unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.



Fahren ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Zivilstreife konnte ein Mofafahrer mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h festgestellt werden. Der Fahrzeugführer konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen. Er gab nach Belehrung an, Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



