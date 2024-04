Pressemeldung der PI Betzdorf vom 13.04.24

Anzeige



Tatzeit: 12.04.24, ca. 11:15 Uhr.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme eines zunächst einfachen Parkplatzunfalls in der Straße Klosterhof in Betzdorf ergaben sich bei dem 31-jährigen Unfallverursacher aus der VG Betzdorf-Gebhardshain Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum im Vorfeld. Aufgrund dieser Hinweise wurden bei dem Unfallverursacher eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen und Führerschein und Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Gegen den 31-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Betzdorf – Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht.

Tatzeit: 12.04.2024, ca. 06:45 – 12:20 Uhr. Im Tatzeitraum wurde der Pkw, Hyundai, Farbe schwarz, eines 50-jährigen Betzdorfers auf dem Parkplatz vor dem S-Forum in der Betzdorfer Friedrichstraße durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei Betzdorf bittet Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer 02741-9260 zu melden.



Niederdreisbach – Diebstahl von Brennholz

Tatzeit: 12.04.24, 18:00 Uhr.

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Paar aus dem Raum Siegen wie sie in Niederdreisbach an der K112 verbotener Weise Holz in ihr Fahrzeug luden. Der 41-jährige Niederdreisbacher Geschädigte hielt den 47-jährigen Täter und die 42-jährige Täterin fest bis die informierte Polizei vor Ort erschien. Der Ansicht der Beschuldigten, dass Holz im Wald „herrenlos“ wäre, konnte die Polizei nicht folgen. Es wurde ein Strafverfahren gegen beide Beschuldigte eingeleitet.



Kirchen – Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss am Steuer

Tatzeit: 13.04.24, ca. 03:45 Uhr. Bei der Verkehrskontrolle eines 29-jährigen niederländischen Fahrzeuglenkers in der Siegtalstraße in Kirchen(Sieg) ergaben sich für die kontrollierenden Beamten der Polizei Betzdorf Hinweise auf Drogenkonsum vor Fahrtantritt. Aus diesem Grund wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe bei dem Mann angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Friedrichstr. 21

57518 Betzdorf



Telefon: 02741 926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell