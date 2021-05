Pressemeldung der PI Betzdorf für das Wochenende 30.04. – 02.05.2021

Am Samstagmorgen, gegen 10:00 Uhr sei ein kleines graues Kleinflugzeug so tief geflogen, dass man Angst gehabt habe, dass das Flugzeug in das Wohnhaus fliegen würde. Eine Kennung habe man nicht ablesen können. Ermittlungen bei der Flugsicherung erbrachten keine Hinweise auf das Flugzeug. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Betzdorf um mögliche Zeugenhinweise.



Dienstgebiet



Im Verlauf des Wochenendes kam es vereinzelt zu Verstößen gegen die geltende Coronaverordnung, welche entsprechend sanktioniert wurden. Insgesamt bleibt aber festzuhalten, dass es keine nennenswerten Verstöße mit Hinblick auf die sonst üblichen 1. Mai Feiern zu verzeichnen gab.



Niederfischbach



Im Bereich der Straße Am Hötzberg in Niederfischbach kam es am Freitagabend zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei der Unfallverursacher einen Zettel am beschädigten PKW hinterlassen hatte. Eine entsprechende Schadensregulierung wurde durch den Verursacher im Laufe des Samstages eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass das blose hinterlassen einer Nachricht an einem beschädigten Fahrzeug nicht dem Feststellungsinteresse entspricht und laut geltender Rechtsprechung eine Verkehrsunfallflucht darstellt. Es ergeht daher der Hinweis, dass in diesem Zusammenhang umgehend die örtlich zuständige Polizei zu benachrichtigen ist.



