Pressemeldung der PI Betzdorf für das Wochenende 09.07 bis 11.07.2021

Der Fahrzeugführer gab im Rahmen der Kontrolle an, dass ihn sein Navigationsgerät auf unerklärliche Weise über diese Route geleitet habe. Durch die Beamten konnte jedoch starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug heraus wahrgenommen werden, sodass bei dem Fahrzeugführer ein entsprechender Test durchgeführt wurde, welcher einen Wert von 1,58 Promille ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.



Kirchen/ Einbruchsdiebstahl in Imbisswagen

Ebenso in der Nacht von Freitag auf Samstag stemmten unbekannte Täter mittels Gewalt die Klappe eines Imbisswagens in der Siegstraße in Kirchen auf. Nachdem der Wagen durchwühlt wurde, verließen die Täter die Örtlichkeit. Es wurden nach aktuellem Kenntnisstand keine Gegenstände entwendet.



Mudersbach/Verkehrsunfallflucht



Zu einer Unfallflucht kam es am 10.07.2021 um 10:20Uhr in Mudersbach. Der Geschädigte befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Birken als er einem entgegenkommenden weißen Transporter ausweichen musste, da dieser weit auf seine Fahrspur gefahren sei. Im Anschluss daran stieß der Geschädigten mit seinem Fahrzeug gegen die Bordsteinkante, wodurch ein Sachschaden von etwa 800EUR an beiden Reifen verursacht wurde. Weitere Hinweise in Bezug auf den Unfallverursacher sind nicht gegeben.



Betzdorf/Verkehrsunfallflucht



Am Samstag gegen 12:00Uhr stellte die Geschädigte einen Schaden an ihrem in der Hermann-Hesse-Straße in Betzdorf abgestellten Fahrzeug fest. Auffällig waren hier blaue Lackspuren. Kurz zuvor konnte ein Zeuge einen blauen Transporter in der Straße feststellen, der als Unfallverursacher in Frage kommen könnte. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug und informierte die Polizei. Durch die Beamten konnten im Rahmen der anschließenden Kontrolle des blauen Transporters korrespondierende Schäden festgestellt werden. Für den Verkehrsunfall an sich gibt es bislang jedoch keine Zeugen.

Weiterhin konnte erkannt werden, dass der Transporter mit sämtlichen Metall- und Elektroschrott beladen war. Der Fahrzeugführer konnte keine Reisegewerbekarte sowie Genehmigung der Kreisverwaltung vorzeigen. Der Schrott musste sodann beim Abfallwirtschaftsbetrieb AK, Deponie Nauroth, abgeladen werden.



Betzdorf / Sachbeschädigung an PKW



In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines in der Arrenbrechtstraße in Betzdorf abgestellten PKW's. Zu erkennen war die Zahl 2, ein Herz sowie die Buchstaben E, A, D. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 600 Euro.



Wissen / Exhibitionist



Am 10.07.2021 gegen 20:35Uhr meldete ein Lokführer der Deutschen Bahn , dass er soeben über einen Exhibitionisten informiert worden sei. Dieser hätte während der Fahrt vor weiteren Fahrgästen sein Glied entblößt und sei anschließend am Bahnhof in Wissen ausgestiegen.

Eine Beschreibung der Person liegt nicht vor.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den zuvor genannten Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf, Friedrichstraße 21, 57518 Betzdorf unter 02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.



