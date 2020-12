Am 26.11.2020 befuhr ein Dienstwagen der PI Altenkirchen gegen 19:00 Uhr die B 414 mit Fahrtrichtung Neitersen.

An der Auffahrt B256/Siegener Straße beabsichtigte ein Renault auf die B 256 aufzufahren und bemerkte den vorfahrtsberechtigten Dienstwagen nicht. Der Fahrer des Renault zog unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug auf die B 256, dessen Fahrer mußte nach links auf die Gegenfahrspur ausweichen und dort eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.



Der mit zwei Personen besetzte Renault Twingo konnte anschließend an der Abfahrt Kölner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogentest verlief positiv, bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden.



Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird eine Anzeige bezüglich Gefährdung des Straßenverkehrs vorgelegt, gegen Fahrer und Beifahrer wird weiterhin eine Anzeige wegen Besitz von Betäubungsmitteln erfasst.



