Altenkirchen

Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 17.12.2023 – Fahren unter dem Einfluß von Alkohol

Die PI Altenkirchen erhielt am frühen Morgen des 17.12.2023 Mitteilung über eine Fahrzeugführerin, welche mit ihrem Pkw in auffallend unsicherer Fahrweise auf der B 8 aus Weyerbusch kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen unterwegs sei.