Vermutlich in der Zeit von Samstag, 01.08.2020, bis Mittwoch, 05.08.2020, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Schautafel, die am Buswartehaus im Ortsteil Wickhausen aufgestellt ist.

Es wurde versucht, die Tafel in Brand zu setzen. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200,-Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.



