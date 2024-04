Pressemeldung der PI Altenkirchen: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Unfallbeteiligtem

Am 07.04.2024 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 42 unmittelbar hinter der Ortslage Eichelhardt.

Anzeige

Der Fahrer eines Pkw geriet auf der K 42 in Fahrtrichtung Racksen mit seinem Fahrzeug im Kurvenbereich zu weit nach links und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Ein Unfallbeteiligter wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946 0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell