Altenkirchen

Pressemeldung der PI Altenkirchen: Verkehrsunfall mit Flucht

Am 20.12.2023 beobachtete ein Verkehrsteilnehmer einen weißen Transporter, welcher in Altenkirchen an der Siegener Straße, Ecke Mühlberg, ein Verkehrszeichen beschädigte und im Anschluß Unfallflucht beging.