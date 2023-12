Neitersen

Pressemeldung der PI Altenkirchen: Sachbeschädigung an Briefkasten

In der Zeit zwischen dem Abend des 20.12.2023 und dem Morgen des 21.12.2023 wurde durch eine unbekannte Täterschaft die Abdeckung eines Briefkastens, welcher sich an der Kreuzung Obernauer Straße/ In der Limbach befindet, abgerissen und der Briefkasten beschädigt.