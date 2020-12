Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 10:51 Uhr

Am Dienstag, 04.08.2020, gegen 02.00 Uhr, kam es im Eichenweg in 57539 Fürthen zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die bislang unbekannten Täter durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Gebäude. Die PI Altenkirchen erbittet Hinweise aus der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang wird seitens der Polizei dringend empfohlen, auch bei den derzeitigen Temperaturen, Türen und Fenster während der Nacht oder bei Verlassen des Hauses ordnungsgemäß zu verschließen.



