Neuwied

Presseinformation der Polizeiinspektion Altenkirchen vom 26.08.2020

Altenkirchen. Sachbeschädigung an einem Pkw In der Nacht vom 25.08.2020 auf den 26.08.2020 kam es in Altenkirchen, Siegener Straße, in Höhe der dort ansässigen Fahrschule, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.