Pressefolgemeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen

Der PKW kommt ins Schleudern und prallt dabei in Fahrtrichtung linksseitig mit der Beifahrerseite neben der Fahrbahn auf einen Baum.



Alle Fahrzeuginsassen werden bei dem Aufprall verletzt. Eine Person wird in ein Siegener Krankenhaus verbracht, eine Person mit Rettungshubschrauber in ein Bonner Krankenhaus. Am PKW entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Es wurde ein Unfallgutachten erstellt, die Strecke war für fast vier Stunden voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell