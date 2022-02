Mudersbach

Pressefolgemeldung zu Dachstuhlbrand

Am 24.02.2022 wurde gegen 20:23 Uhr der Integrierten Leitstelle in Montabaur ein Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses in der Ortslage Mudersbach – Niederschelderhütte, Weiherstraße, gemeldet.