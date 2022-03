Presseerstmeldung: Vollbrand einer Lagerhalle

Neustadt/Wied. Fernthal (ots) – Am Mittwoch, den 16.03.2022 um 04:44 Uhr, wurde der der Polizeiinspektion Straßenhaus über die Intergierte Leitstelle in Montabaur eine unklare Rauchentwicklung mit Feuerschein im Industriegebiet Neustadt/Wied OT Fernthal gemeldet.

Vor Ort konnte eine in der Max-Planck-Straße befindliche Lagerhalle in Vollbrand stehend festgestellt werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Es gibt bislang keine Hinweise auf Personenschaden. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.



Die Löscharbeiten befinden sich derzeit noch im vollen Gange. Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen vorerst abzusehen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



