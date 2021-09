-Presseerstmeldung- Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Betzdorf ein schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Landesstraße 280 zwischen Schutzbach und Niederdreisbach in Höhe der Firma Roth und Weber gemeldet.



Die Strecke ist wegen Bergungsarbeiten zurzeit noch voll gesperrt.

Den ersten Informationen zufolge befuhr ein PKW-Fahrer die L280 aus Richtung Daaden kommend und geriet im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde eingeklemmt und konnte durch die Rettungskräfte befreit werden. Er wird in den nächsten Minuten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen der Unfallbeteiligten und über die Höhe der Sachschäden kann bis dato noch keine Angaben gemacht werden.

Es wird nachberichtet.



