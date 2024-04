Presseerstinfo Wohnhausbrand in Neitersen

Am 14.04.2024, um 17:40 Uhr, wurde die Polizei Altenkirchen über einen Brand in der Ortslage 57638 Neitersen informiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist vor einem Wohnhaus ein Baum in Brand geraten. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei und der Rettungsdienst sind ebenfalls vor Ort. Zur Zeit gibt es keine weiteren Informationen. Die B256 in der Ortslage Neitersen ist aktuell voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Es wird nachberichtet.



