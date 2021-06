Pressebricht der Polizeiinspektion Neuwied

Tunerszene in Neuwied – Anzeigen wegen Hausfriedensbruch drohen Am Samstag, den 05.06.2021, kam es zu einem Treffen der sogenannten „Tuner-Szene“ auf einem Parkplatz im Industriegebiet in Neuwied.

Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort geschätzte 100 bis 120 Fahrzeuge und rund 300 Personen antreffen. Die Personengruppen hielten sich überwiegend an den geltenden Corona-Regeln und verhielten sich, trotz Aufforderung, den Parkplatz zu verlassen, kooperativ. Lediglich eine unübersehbare Menge an Unrat erinnert noch an das, für den Parkplatzinhaber unerwünschte, Treffen.

Es wird ausdrücklich seitens der Polizei darauf hingewiesen, dass es sich bei Parkplätzen von Geschäften um Privatgelände handelt und Zuwiderhandlungen bei ausgesprochenen Hausverboten zu Anzeigen führen können.



Trunkenheitsfahrt Verhindert



– Freunde und Bekannte retten den Besitz einer Fahrerlaubnis



Nach einem gemeinsamen Angelausflug mit Freunden wollte ein Bekannter, trotz erheblichen Genusses von alkoholischen Getränken, mit seinem PKW wegfahren. Die Freunde hielten den Bekannten auf und holten die Polizei zu Hilfe, um dem Uneinsichtigen zur Vernunft zu bringen. Es stellte sich heraus, dass die Person 1,1 Promille hatte. Eine Fahrt mit dem PKW hätte den Verlust des Führerscheins zur Folge gehabt.

Dank dem Eingreifen der Freunde blieb der Bekannte straffrei und im Besitz seiner Fahrerlaubnis.



Schönes Wetter und Lockerungen machen sich bei der Polizei bemerkbar



– Ruhestörungen und Streitigkeiten



Durch die sinkenden Corona-Zahlen und der damit einhergehenden Lockerungen sind die Einsätze für die Polizei in Neuwied spürbar gestiegen. So mussten an diesem sonnigen Wochenende 6 Personen an die nächtliche Ruhe erinnert und 4 Streitigkeiten geschlichtet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell