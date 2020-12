Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 07:30 Uhr

Betzdorf (ots). 1. Verstoß gg das Tierschutzgesetz



Tatort: 57586 Weitefeld, Pudelwiese Tatzeit: 01.09.2020 bis 18.09.2020 Hergang: Bisher unbekannte Täter bewarfen vermutlich im o.a. Tatzeitraum ein auf dieser Weide befindliches Pferd mit Steinen und verletzten dieses. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.



2. Verkehrsunfall mit Flucht



Tatort: 57584 Scheuerfeld, Parkplatz Faurecia Tatzeit: 17.09.2020, 13:20 Uhr bis 20:00 Uhr Hergang: Im o.g. Zeitraum parkte ein Mitarbeiter seinen Pkw VW Passat, auf dem frei zugänglichen Mitarbeiterparkplatz der Firma Faurecia. Als er nach seiner Schicht zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er Beschädigungen an der hinteren rechten Türe sowie am hinteren rechte Radkasten fest. Der offensichtliche Verursacher hatte sich jedoch unbekannt entfernt. Auch hier bittet die Polizei um Mithilfe von Zeugen.



3. Verkehrsunfallflucht



Tatort: 57518 Betzdorf, Kirchener Straße Tatzeit: 18.09.2020, 12:15 Uhr Hergang: Eine Fahrzeugführerin verließ mit ihrem Pkw den Parkplatz des REWE Einkaufsmarkte sin Betzdorf. An der nächsten Ampel musste sie aufgrund des Rotlichtes warten und ordnete sich ein, um nach rechts Richtung Ortsmitte abzubiegen. Hier kam nun von links ein SUV in gleicher Fahrtrichtung angefahren. Bei Einordnen nach rechts an der Ampel, soll dieser mit seinem rechten Kotflügel, den linken Spiegel und den linken vorderen Kotflügel gestreift haben. Danach soll der zwischenzeitlich ermittelte Fahrzeugführer einfach seinen Weg fortgesetzt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.



4. Verkehrsunfall ohne Verletzte



Tatort: Dienstgebiet: Tatzeit: 18.09.2020, 14:00 Bis 22:00 Uhr Hergang: Im Tatzeitraum kam es zu mehreren Verkehrsunfällen im Dienstgebiet, bei denen es zum Glück nur bei Blechschäden blieb.



5. Brand eines Ferienhauses



Tatort: 57567 Daaden, Waldgebiet an der Hüllbuche Tatzeit: 19.09.2020, 00:58 Uhr Hergang: Zu diesem Vorgang wurde bereits eine Pressesofortmeldung gefertigt und liegt im Presseverteiler ein. Von weiteren Presseanfragen bitten wir abzusehen und Verweisen auf die Pressearbeit der Kriminalinspektion Betzdorf, am Montag, den 21.09.2020.



6. Körperverletzung



Tatort: 57518 Betzdorf, Bahnhofstraße Tatzeit: 19.09.2020, 04:30 Uhr Hergang: Durch eine namentlich bekannte Zeugin wird die hiesige Dienststelle in Kenntnis gesetzt, dass offensichtlich eine Person am Betzdorfer Bahnhof verletzt sei. Die hinzugerufenen Polizisten können feststellen, dass wohl angeblich eine Schlägerei stattgefunden haben soll. Dies kann aber aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten noch nicht genau nachgehalten werden. Die Ermittlungen dauern an.



7. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Tatort: 57518 Betzdorf, Friedrichstraße

Tatzeit: 19.09.2020, 04:56 Uhr

Hergang: Ein Fahrradfahrer war nach bisherigen Ermittlungen mit

seinem Rad gestürzt. Hierbei verletzte er sich. Eine Überprüfung

ergab, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein

Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an:



