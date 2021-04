Pressebericht vom 18.04.2021 der Polizeiinspektion Betzdorf

Betzdorf (ots). 1. Fahrraddiebstahl



Tatort: 57584 Wallmenroth, Wähnerstraße 16

Tatzeit: 16.04.2021 auf den 17.04.2021

Hergang. Bisher unbekannte Täter entwendeten ein Fahrrad vom frei zugänglichen Grundstück. Hinweise an die Polizei Betzdorf



2. Sachbeschädigung an Pkw



Tatort: 57548 Kirchen, Bahnhofstraße 24,

Tatzeit: 16.04.2021 auf den 17.04.2021

Hergang: Bisher unbekannte Täter zerkratzten einen Pkw auf dem Mitfahrerparkplatz des Krankenhauses in Kirchen einen Pkw. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260





