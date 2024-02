Pressebericht Polizeiinspektion Neuwied

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine 33jährige Fahrzeugführerin übersah zunächst das vorausfahrende und dann verkehrsbedingt anhaltende Fahrzeug einer 51jährigen Fahrzeugführerin und fuhr dieser auf.

Durch den Zusammenstoß wurde die 51jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Gegen die 33jährige Unfallverursacherin wurde ein Verfahren eingeleitet.



Ladendiebe mit hohen Ansprüchen



Am 26.02.2024, gegen 16:00 Uhr lässt sich ein 23jähriges Diebespärchen in einem Einkausladen in der Königsberger Straße, zunächst an der Fleischtheke ein hochwertiges Rinderfilet ausgeben. An der Kasse bezahlte die weibliche Begleitung jedoch nur einen Teil der zuvor gewählten Waren, wobei die männliche Begleitung versuchte mit dem Rinderfilet unter der Jacke das Geschäft zu verlassen. Durch das Einschreiten eines Mitarbeiters ließ die männliche Person das Diebesgut fallen und flüchtete aus dem Laden, wobei die weibliche Begleitung vor Ort verblieb. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Geflüchtete identifiziert und im Verlauf des Tages auch kontrolliert werden. Hierbei konnte vermutlich weiteres Diebesgut, in Form von Lebensmitteln aufgefunden werden.

Gegen das Pärchen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



