Pressebericht Polizeiinspektion Betzdorf 15.03.2024

, 57520 Rosenheim

Tatzeit: Freitag, den 15.03.2024 07:18 Uhr

Tathergang: Zum o.g. Zeitpunkt kam es in der Ortslage Rosenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein PKW und ein LKW-Gespann passierten zeitgleich die Engstelle in Höhe der Abbiegung Elkenroth. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der PKW-Fahrer ausweichen. Hierbei kam es zu einer Beschädigung seines Fahrzeuges.

Das Gespann in Form einer grünen Zugmaschine mit grauem Planenaufbau entfernte sich in unbekannte Richtung.

Trotz polizeilicher Sofortmaßnahmen konnte das Flüchtige Fahrzeug nicht ermittelt werden.

Hinweise aus der Bevölkerung bitte an die Polizei Betzdorf 02741/926-0.



2. Junger Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Tatort: Konrad-Adenauer-Str., 57572 Niederfischbach

Tatzeit: Freitag, den 15.03.2024 17:20 Uhr

Tathergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden bei einem 22-jährigen Fahrzeugführer körperliche Ausfallerscheinungen, hinsichtlich dem Konsum von Betäubungsmitteln, festgestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet.



3. Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Tatort: Kirchstr., 57584 Scheuerfeld

Tatzeit: Freitag, den 15.03.2024 19:12 Uhr

Tathergang: Auf dem Parkplatz des REWE-Marktes Scheuerfeld ereignete sich am Freitagabend ein kleinerer Verkehrsunfall. Hierbei touchierte der 22-jährige Unfallverursacher beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Bei der folgenden Unfallaufnahme durch hiesige Polizeiinspektion, wurden beim Unfallverursacher drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt.

Im Rahmen der Anschlussmaßnahmen konnten sowohl bei dem Fahrzeugführer als auch bei dessen gleichaltrigem Beifahrer Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf beide Personen kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Dem Unfallverursacher wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen, dessen Führerschein sichergestellt und weitere Verfahren gegen ihn eingeleitet.



