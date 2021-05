Pressebericht Polizei Neuwied 21.05. – 23.05.21

Trunkenheitsfahrt Freitag, 21.05.2021, 22:15 Uhr 56567 Neuwied, In der Lach Durch eine Funkstreife wurde der 28-jährige Mann aus Neuwied in einem SUV angetroffen und kontrolliert.

Die Beamten stellten hierbei Atemalkoholgeruch bei ihm fest. Zeugen gaben an, dass der Mann zuvor mit dem SUV gefahren sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Nachdem der Mann zunächst zugegeben hatte gefahren zu sein, schlug seine Stimmung um, als ihm die Sicherstellung des Führerscheines erklärt wurde. Als er zur Blutentnahme zur Dienststelle verbracht werden sollte, leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde gefesselt und der Blutentnahme zugeführt. Sein Führerschein verblieb auf der Polizeidienststelle. Den Mann erwarten die entsprechenden Strafanzeigen und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.



Widerstand



Sonntag, 23.05.2021, 00:22 Uhr

56564 Neuwied, Langendorfer Straße 82b



Eine Taxizentrale meldete der Polizei Neuwied Streitigkeiten mit einem alkoholisierten Fahrgast. Nachdem die entsandte Streife vor Ort eingetroffen war und der Sachverhalt, sowie die Personalien aufgenommen waren, erhielt der 34-jährige Fahrgast einen Platzverweis. Diesem kam er jedoch nicht nach und forderte stattdessen einen der Beamten zum Zweikampf heraus. Nach verlorenem Zweikampf wurde der Mann auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten die entsprechenden Strafanzeigen. Die Nacht verbrachte er in der Gewahrsamszelle.



