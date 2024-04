Pressebericht Polizei Betzdorf 20.04.2024

Anzeige

1.Diebstahl eines Hinterrades vom E-Bike

Tatort: Siegstraße, 57548 Kirchen

Tatzeit: 18.04.2024 20:05 Uhr – 20:30 Uhr

Tathergang: Nach Erledigung seiner Einkäufe stellte ein 37-jähriger Mann fest, dass das Hinterrade seines E-Bikes abmontiert und gestohlen worden ist.

Sein mittels Fahrradschloss gesichertes Rad stellte der Mann zuvor am Seiteneingang zum Kaufland ab. Unbekannte Täter nutzten die kurze Zeit und stahlen das Hinterrad.

Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise.



2.Diebstahl von Kupferkessel



Tatort: Homscheidstraße, 57562 Herdorf

Tatzeit: 18.04.2024, 18:00 Uhr – 19.04.2024, 14:00 Uhr

Tathergang: Unbekannte Täter entwendeten im o.g. Zeitraum einen Kupferkessel vom Grundstück eines Einfamilienhauses. Hinweise konnten bisher nicht erlangt werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.



3.Gewahrsam nach Kneipenbesuch



Tatort: Betzdorfer Str., 57567 Daaden

Tatzeit: 20.04.2024 01:15 Uhr – 02:20 Uhr

Tathergang: Nachdem ein 32-jähriger Gast nach Aufforderung die Lokalität nicht verlassen wollte, zog der Wirt die Polizei hinzu.

Der Gast erhielt einen Platzverweis, welchem er zunächst folgeleistete. Zu einem späteren Zeitpunkt suchte er jedoch die Kneipe erneut auf, um seinem Unmut Luft zu machen. Zur Durchsetzung des Platzverweises, wurde der junge Mann sodann in Polizeigewahrsam genommen und konnte seinen Rausch bis zum Morgen ausschlafen.



