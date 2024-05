Pressebericht PI Straßenhaus

Dierdorf

Einbruchsdiebstahl in ein Büro- und Wohngebäude In der Nacht vom 24.05.2024 auf den 25.05.2024 kam es durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Büro- und Wohngebäude in Dierdorf.