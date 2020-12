Noch vor der angekündigten Personendurchsuchung händigte dieser den Beamten eine Cannabismühle (welche szenetypisch zum Zerkleinern von Marihuana verwendet wird) aus. Diesbezügliche wird er sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen, da bereits bei geringfügigen Anhaftungen von Marihuana der Anfangsverdacht einer Straftat besteht. Außerdem händigte er eine durchgeladene und somit Schussbereite CO2 Pistole aus. Eine solche Waffe wird mit dem Treibgas CO2 befüllt, wodurch diese mit hohem Druck ca. 5mm große Stahlkugeln verschießen kann, welche nicht unerhebliche Verletzungen beibringen können. Das schussbereite Führen einer solchen Waffe stellt nach dem Waffengesetz eine Straftat dar, wegen welcher sich der Heranwachsende ebenfalls verantworten werden muss. Die verbotenen Gegenstände wurden eingezogen.



Mülltonnenbrand in Rheinbreitbach Am Samstag, den 28.11.2020 erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein gegen 20 Uhr Meldung über eine Rauchentwicklung aus einer öffentlichen Mülltonne auf der Simrockstraße in Rheinbreitbach. Durch den aufmerksamen Mitteiler wurde das entstehende Feuer bereits vor Eintreffen der Beamten gelöscht und somit eine weitere Ausbreitung verhindert. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen liegen noch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor – das unachtsame Wegwerfen einer beispielsweise noch glühenden Zigarettenkippe kann demnach nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz am Rhein (Tel.: 02644-9430).



Verdächtige Wahrnehmungen auf der Bad Hönninger Rheinfähre In den frühen Morgenstunden des 29.11.2020 meldete ein aufmerksamer Passant, welcher soeben in Bad Breisig am Rheinufer spazieren gewesen sei, dass er auf der anderen Rheinseite auf der Bad Hönninger Rheinfähre Taschenlampenlichter wahrgenommen habe. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten lediglich die Betreiber der Fähre angetroffen werden, welche auf eine Alarmauslösung auf der Fähre reagiert haben. Die Zeit der Alarmauslösung deckt sich mit der Meldezeit des Passanten, weshalb davon auszugehen ist, dass die Fähre durch unbefugte Personen betreten wurde. Dieser Verdacht wird durch das Auffinden von frischen Fußspuren an der Tatörtlichkeit bestärkt. Da nichts entwendet und auch keine Beschädigungen festgestellt wurden, wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruches gegen unbekannt eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz am Rhein (Tel.: 02644-9430).



