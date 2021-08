Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum Freitag, 27.08.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 29.08.2021, 09:00 Uhr

Zwei schwerverletzte Personen hingegen sind die Folgen aus einem Verkehrsunfall am Freitag, 27.08.2021, 23:22 Uhr, auf der Engerser Landstraße (L 307) im Stadtteil Block. Ein Fahranfänger befuhr dabei mit seinem PKW Seat die Engerser Landstraße in Fahrtrichtung Rheinbrücke und kollidierte am Ortsausgang Block mit zwei Radfahrerinnen, die ebenfalls in Richtung Rheinbrücke unterwegs waren. Die beiden noch minderjährigen Radfahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß mit dem PKW schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem vermeintlichen Unfallverursacher konnte eine Alkoholeinwirkung festgestellt werden, weshalb der Führerschein vorläufig eingezogen wurde. Die beteiligten Fahrzeuge wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz sichergestellt. Es entstand Schaden in Höhe von geschätzt 9.000,-EUR.



Unverletzt aus ihrem verunfallten Fahrzeug entsteigen konnte eine 36jährige Frau aus Neuwied, die am Samstag, 28.08.2021, 15:09 Uhr, auf der Bundesstraße 42 in der Abfahrt Heimbach/Engers verunfallte. Die Fahrzeugführerin kam dabei auf regennasser Fahrbahn mit ihrem PKW Mitsubishi im Abfahrtsbereich ins Schlingern und rutscht in den Straßengraben, wo das Fahrzeug dann umkippte und auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Die allein im Fahrzeug befindliche Frau konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen und blieb unverletzt. Der PKW wurde durch den verständigten Abschleppdienst geborgen, dazu wurde die Ausfahrt Engers der B 42 kurzzeitig gesperrt.



Wiederholt festgestellt werden Verstöße im öffentlichen Straßenverkehr in Verbindung mit der Nutzung von sogenannten E-Rollern. Am Freitag, 27.08.2021, 18:10 Uhr, fiel dabei einer Streife der Polizeiinspektion Neuwied ein junger Mann auf, der die Andernacher Straße in Neuwied mit einem E-Scooter befuhr, allerdings ohne ein erkennbar angebrachtes Versicherungskennzeichen an dem Roller zu besitzen. Bei der Verkehrskontrolle bestätigte sich dann, dass der 18jährige Mann aus Neuwied keinen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug besitzt. Erschwerend für den Betroffenen wurde im Rahmen einer Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit dann noch festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb gegen ihn ein separates Verfahren eingeleitet wurde.



Fehlende Fahrtüchtigkeit konnte ebenfalls am frühen Samstagmorgen, 28.08.2021, 05:15 Uhr, einem 44jährigen PKW-Fahrer aus Neuwied nachgewiesen werden. Der Mann war dabei nach dem Konsum von Alkohol mit seinem PKW Toyota nach Hause in den Ortsteil Heddesdorf gefahren. Der festgestellte Promillewert mit 1,4%o lag dabei jedoch über der Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit, weshalb der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.



Von der Unfallstelle unerlaubt entfernt hat sich ein Verkehrsteilnehmer am Freitag, 27.08.2021, zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Straße „Über dem Aubach“ in Neuwied-Oberbieber. Vermutlich durch einen Fahrfehler im Kurvenbereich der Straße kam der Unfallverursacher nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallpfeiler eines Privatgrundstücks, der dadurch teilweise aus dem Boden gerissen wurde. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und fuhr einfach weiter.



Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Mittwoch, 25.08.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 27.08.2021, 12:30 Uhr in die Seniorentagesstätte der AWO in Neuwied-Niederbieber einzubrechen. Ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt, es wurde allerdings eine Lampe von der Außenfassade entwendet. Etwaige Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im o.a. Tatzeitraum im Bereich „Am Steg“ festgestellt haben, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Neuwied, unter der Rufnummer 02631-8780 in Verbindung setzen.



Zu einem weiteren versuchten Einbruchdiebstahl kam es in der Tiefgarage des Schlick-Center in der Langendorfer Straße in Neuwied. Zwischen Freitag, 27.08.2021, 14:00 und Samstag, 28.08.2021, 10:25 Uhr wurde dort ein Kassenautomat versucht aufzuhebeln. Der oder die Täter mussten aber ohne Beute von ihrem Vorhaben Abstand nehmen, da die gewaltsame Öffnung des Automaten misslang. Hinweise zu tatverdächtigen Personen sind ebenfalls in dieser Sache an die Polizeiinspektion Neuwied zu richten.



