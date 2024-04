Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Zeitraum Freitag, 19.04.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr

Anzeige

Zwei der Unfallflüchtigen konnte die Polizei bereits ermitteln und die notwendigen Strafverfahren gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer einleiten.

Bei zwei weiteren Verkehrsunfällen zogen sich unfallbeteiligte Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. So kam es am Freitagabend, 19.04.2024, 18:24 Uhr zu einem Auffahrunfall vor einer Lichtsignalanlage auf der Engerser Landstraße. Dabei zog sich ein 57jähriger Mann aus dem Westerwald leichte Blessuren zu, als ein 32jähriger Mann aus Koblenz mit seinem PKW Mercedes auf den vor ihm stehenden PKW des Westerwälders auffuhr.

Zwei wirtschaftliche Totalschäden, eine kurzfristige Vollsperrung der B 42 und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 20.04.2024, 12:40 Uhr auf der B 42 kurz vor dem Ortseingang Neuwied Stadt zugetragen hat. Eine 61jährige Frau aus dem Kreis Neuwied bremste ihren PKW Ford Focus wegen eines über die Fahrbahn laufenden Kleintiers so stark ab, dass der hinter ihr fahrende 51jährige Mann seinen Toyota Corolla gerade noch rechtzeitig abbremsen konnte, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Ein 82jähriger Mann aus dem Kreis Neuwied konnte seinen Toyota Yaris jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Toyota Corolla. Dabei zog sich der 82jährige leichte Verletzungen zu und wurde durch das verständigte DRK vor Ort ambulant behandelt. Die beiden Toyota Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden.



Bei Verkehrskontrollen durch Kräfte der Polizeiinspektion Neuwied konnten im Berichtszeitraum drei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz geahndet werden. In allen drei Fällen wurden E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum geführt, ohne dass die Fahrzeugführer einen aktuellen Versicherungsschutz für ihr Fahrzeug nachweisen konnten. Der alljährliche Wechsel der Versicherungskennzeichen zum 01.03. war den Beschuldigten nicht bekannt gewesen. Die Polizeiinspektion Neuwied weist darauf nochmals darauf hin, dass Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen, aktuell mit einem blauen Versicherungskennzeichen ausgestattet sein müssen, was einen gültigen Versicherungsschutz für das Jahr 2024 ausweist.



Ein 41jähriger aus Neuwied griff am Samstagabend, 20.04.2024, 23:27 Uhr, auf einer privaten Feier in Neuwied Torney andere Gäste körperlich an. Nach erfolgter Feststellung seiner Personalien und Einleitung eines Strafverfahrens ging der Täter nach Hause und verursachte dort den nächsten Polizeieinsatz, da am frühen Sonntagmorgen, 21.04.2024, 01:13 Uhr eine weitere körperliche Auseinandersetzung innerhalb der Familie des Beschuldigten der Polizei gemeldet wurde. Hier war der unter Alkoholeinwirkung stehende Mann mit Familienangehörigen in Streit geraten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Neuwied zugeführt.



