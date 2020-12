Archivierter Artikel vom 30.08.2020, 10:30 Uhr

Da die Fahrräder gesichert abgestellt waren, müssen der/die Täter die Fahrräder ggf. mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 entgegen.



Kennzeichendiebstahl



An einem, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiskounters in der Bendorfer Straße in Engers, geparkt abgestellten Ford Transit wurden im Zeitraum von Freitag, 28.08.2020, 15:00 Uhr bis Samstag, 29.08.2020, 12:00 Uhr, die beiden angebrachten Kennzeichen entwendet. Auch in diesem Fall bittet die Polizeiinspektion um Hinweise, wenn Zeugen verdächtige Fahrzeuge und Personen auf dem Parkplatz beobachtet haben sollten.



Verkehrsunfall mit unbekanntem Verursacher in Heimbach-Weis



Am frühen Samstagmorgen, 29.08.2020, 03:20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Blocker Straße / Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte dabei vermutlich beim Abbiegen aus der Lindenstraße in die Blocker Straße einen geparkt stehenden PKW der Marke Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Mehrere Verstöße mit E-Scooter



Im Rahmen der Streifentätigkeit fielen Beamten der Polizeiinspektion Neuwied in zwei Fällen Personen auf, die mit einem E-Scooter unterwegs waren und dabei der erforderlichen Pflichtversicherung nicht nachkamen. So wurde am Freitag, 28.08.2020 um 18:00 Uhr eine 35jährige Frau in der Insterburger Straße in Neuwied mit einem E-Scooter festgestellt, der ohne gültigen Versicherungsschutz geführt wurde. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und weitere Fahrten mit dem E-Scooter untersagt, bis ein gültiger Versicherungsnachweis vorgelegt wird.



Am Samstag, 29.08.2020, 15:00 Uhr fielen in der Elisabethstraße zwei Kinder auf, die mit einem E-Scooter unterwegs waren. Hier waren neben dem fehlenden Versicherungsschutz auch das fehlende Alter des Fahrzeugführers zu bemängeln, da der E-Scooter von einem Kind geführt wurde. Zudem ist die Mitnahme einer zweiten Person auf einem E-Scooter grundsätzlich verboten. Die Polizeiinspektion Neuwied weist daher nochmals darauf hin, dass E-Scooter erst von Personen geführt werden dürfen, die 14 Jahre alt sind. Fährt der E-Scooter schneller als 6km/h ist für einen Gebrauch im öffentlichen Straßenverkehr der Nachweis einer Versicherung für das Fahrzeug erforderlich.



