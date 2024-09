Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 27.-29.09.2024

Anzeige



Der Beschuldigte fuhr von der Straße Kümmelbergsweg auf die K 106 auf und missachtete dabei die Vorfahrt eines von Melsbach kommenden PKW. Nach einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge fuhr der Beschuldigte weiter in Richtung Neuwied, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der PKW des Unfallverursachers müsste im Frontbereich beschädigt sein.



Raubüberfall auf Tankstelle in Neuwied/Niederbieber

Am Samstagabend, 28.09.2024, kam es gegen 21:35 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Wiedbachstraße.

Eine maskierte Person betrat die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhalts. Nach der Tat entfernte sich der Täter fußläufig in Richtung Wied/Wohngebiet.



Sachbeschädigung an PKW



Bei einem in der Scharnhorststraße in Neuwied geparkten PKW wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag die Heckscheibe durch unbekannte Täter eingeworfen. Augenscheinlich war es nicht das Ziel der Täter etwas aus dem Fahrzeug zu entwenden, sondern lediglich das Fahrzeug zu beschädigen.



Zeugen, welche die Vorfälle beobachtet haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neuwied zu melden.



Fahren ohne Fahrerlaubnis



Am Samstagmorgen konnten Beamte der Polizei in Neuwied einen PKW kontrollieren, der im Bereich der Fußgängerzone unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass die 59-jährige Fahrzeugführerin nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.



