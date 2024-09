Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Am 10.09.2024, gegen 07:30 Uhr befuhren drei Verkehrsteilnehmer in Kolonne die Dierdorfer Straße.

Verkehrsbedingt mussten das vorausfahrende Fahrzeug und in der Folge ein nachfolgender 16jähriger Zweiradfahrer ihre Fahrzeug zum Stillstand bringen. Dies übersah eine 22jährige Verkehrsteilnehmerin und fuhr auf den vorausfahrenden Kradfahrer auf. Dieser wurde sodann auf das erste Fahrzeug aufgeschoben und kurzzeitig zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Glücklicherweise wurde der Kradfahrer nur leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Alle Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Es enstand ein Gesamtschaden von

ca. 9000 Euro. Gegen die 22jährige Unfallverursacherin wurde ein Verfahren eingeleitet.



