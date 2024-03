Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen Vermutlich in der Nacht von Sonntag, dem 10.03.2024 auf Montag kam es in mehreren Straßenzügen Neuwieds zu insgesamt sechs Sachbeschädigungen an ordnungsgemäß, geparkten Fahrzeugen.

Tatorte waren hierbei die Wiedbachstraße, Gladbacher Straße, Am Hammergraben und die Straße Im Römerkastell. An den betroffenen Fahrzeugen wurden teils Reifen, Lack oder Scheiben beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neuwied, Tel: 026318780, oder die E-Mail: Pineuwied.wache@polizei.rlp.de erbeten.



Verkehrsunfallflucht



Am Montag, dem 11.03.2024, ereignete sich zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Elisabeth-Krankenhauses in Neuwied ein Verkehrsunfall. Im genannten Zeitraum wurde ein geparkter PKW (schwarzer VW Passat) von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte aufgrund des Schadensbildes den geparkten PKW mit einem PKW beim Vorbeifahren aufgrund ungenügendem Sicherheitsabstandes touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallörtlichkeit.

Es entstand ein Sachschaden am linken Außenspiegel des geparkten PKW´s.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Neuwied, Tel: 026318780, oder die E-Mail: Pineuwied.wache@polizei.rlp.de erbeten.



