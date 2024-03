Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Auffälliger Verkehrsteilnehmer Am 08.03.2024, gegen 05:10 Uhr fiel ein 27jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW zunächst durch ein nicht ordnungsgemäßes Überholmanöver innerhalb der Ortslage Leutesdorf auf.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum, so dass dem Fahrzeugführer in der Folge eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell