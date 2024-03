Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Katalysatorendiebstahl Bereits in der Nacht vom Sonntag auf den Montag kam es jeweils an geparkten Fahrzeugen im Ringmarkt, als auch an einem Fahrzeug in der Rodenbacher Straße zum Diebstahl von Katalysatoren.



Hierbei durchtrennten die Diebe die jeweiligen Abgasanlagen vermutlich mit professionellem Werkzeug.

Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 04.03.2024, gegen 10:45 Uhr wurden die Beamten im Rahmen der Streife auf einen Verkehrunfall in der Pfarrstraße aufmerksam. Hierbei touchierte ein 61jähriger Verkehrsteilnehmer zunächst ein geparktes Fahrzeug. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wirkte der verantortliche Fahrer abwesend und gab an gesundheitliche Probleme zu haben. Im Rahmen weiterführender Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht auf einen aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung, so dass dem verantortlichen Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.



