Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

In einem Kurvenbereich löste sich eine seitlich am Fahrzeug angebrachte Stütze und schwenkte aus. Hierbei touchierte die Stütze, zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese erheblich. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Gegen den verantwortlichen Kranführer wurde ein Verfahren eingeleitet.



