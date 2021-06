Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 27.06.2021

Betzdorf (ots). 1. Verkehrsunfall mit Flucht



Tatort: 57578 Elkenroth, Weitefelder Straße

Tatzeit: 26.06.2021, 09:15 Uhr

Hergang: Ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw an der o.a. Örtlichkeit wurde durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich dann zunächst, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Durch einen Zeugenhinweis konnte dieser jedoch später ermittelt werden. Da hier ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden war, wurde der Führerschein des Verursachers sichergestellt.



2. Randalierer



Tatort: 57518 Alsdorf, Weitefelder Garten

Tatzeit: 26.06.2021, 17:50 Uhr

Hergang: Ein erheblich alkoholisierter Mitbewohner einer betreuten Wohneinrichtung war zunächst mit seinen Mitbewohnern in Streit geraten. Da er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden sollte, benötigte der Rettungswagen die Unterstützung der Polizei. Hierbei beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten fortlaufend. Entsprechende Strafanzeigen werden vorgelegt.



3. Verkehrsunfall mit Personenschaden



Unfallort: 57518 Betzdorf, Wilhelmstraße

Unfallzeit: 26.06.2021, 19:35 Uhr

Hergang: Ein Radfahrer fuhr auf der Wilhelmstraße in Betzdorf. Hier wurde er von einem Transporter überholt. Der junge Radfahrer fuhr nun nach links und stieß gegen den Bus. Durch den Zusammenstoß wurde er schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell